Konsert

Hank von Hell

Plats: The Crypt, Linköping

Publik: drygt 300

Betyg: 4

Hank von Hell eller Helvete som han kallade sig när han frontade dödspunkbandet Turbonegro är en ostoppbar enmansarmé. I dopattesten står det dock Hans – Erik Dyvik Husby vilket låter lite mer normalt.

Han säger det själv från scenen att han varit borta från rockmusiken i tio år efter utflykter som skådis och som musikalartist. Nu är dock sminket på och det är punkig och hård rockmusik som gäller.

Trots en rejäl uppförsbacke på The Crypt (en obefintlig ljusrigg, tre förband, bland annat) så avgår han med seger och låtarna från soloplattan “Egomania” sitter som en sportkeps. Hans mellansnack var redan omtalat med Turbonegro och det har vare sig blivit mer tillrättalagt eller pk efter tio års bortavaro – snarare tvärtom. Han tillägnar en låt till JAS, han pratar om rumpor och han sätter publiken i brand. När han sedan spelar två av Turbonegros största låtar, “All my friends are dead” och allsångspärlan “Erection” kan ingen stå emot charmtrollet Hank von Hell.

Hans solomatriel är mera punk än det sentida Turbonegro var och är. Det är inte så mycket arenarock eller rena 70-tals influenser från Alice Cooper och Blue Öyster Cult förutom i “Blood” som verkar vara ännu en publikfavorit med sitt stadiga beat och enträgna riff.

Hank och även Hans – Erik var en ganska stadig kille tidigare men numera är han slimmad som en ål och lyser av sunt leverne då han slutat med både alkohol och droger. Självklart ett bra beslut och som gett 47 - åringen ny energi att matcha ungtupparna i kompandet med.

Extra kul var att se att Turbnegros legendariska fanclub Turbojugends Mjölbyavdelning ännu är aktiva.