Konsert

Nästan unplugged

Peter, Bruno & Matilda

Crusellhallen Linköping 26/10, 27/11 (De Geer i Norrköping 22/11, 23/11)

Betyg: 4

Matilda säger sig vara ur form och håller därför en låg profil. Peter och Bruno är desto mer aktiva och spelar flera olika instrument. Att Peter hanterar piano och trummor med sitt gipsade ben är onekligen lite imponerande. Men bäst låter det när de båda spelar akustisk gitarr, soundet är fylligt och gnistrande klart. Tyvärr gäller inte detsamma Matildas bas, den lyfter sig sällan från det murriga och otydliga.

Petra Wahlgren utgör ett välkommet nytillskott med sång, piano, rytminstrument och i synnerhet med sin fiol, vars jordnära klang är betydelsefull i de nummer som doftar country.

Kvartetten håller sig på säker mark, med många smakfulla covers på hits från Fleetwood Mac, Toto, U2, Eagles och Brad Paisley, samt givetvis från Queen- och Four Seasons-föreställningarna. Både Peter och Bruno har fantastiska röster, något som blir uppenbart i en av kvällens höjdpunkter: Elton Johns ”Your song”.

Annat minnesvärt är Kansas´ ”Dust in the wind”, och Everly Brothers´ ”All I have to do is dream”. Allt är inte akustiskt: Queens ”I want to break free” och Whitesnakes ”Here I go again” är så plugged-in som det bara är möjligt.

Mellansnacket ger inte intryck av att vara inrepeterat – vilket är välgörande – men när alla pratar i munnen på varann blir det tröttande…

Två och en halv timmes varierat musicerande ger den minst sagt entusiastiska publiken valuta för biljettpengarna.