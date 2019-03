Betyg 4

The Tallest Man on Earth

Konsert & Kongress, Crusellhallen, Linköping, 12/3

LÅTLISTA:

1. To Just Grow Away

2. Like The Wheel

3. I Won't Be Found

4. The Gardener

5. All I Can Keep Is Now

6. Revelation Blues

7. Running Styles Of NY

8. Little Nowhere Towns

9. Love Is All

10. Forever Is a Very Long Time

11. Time of the Blue

12. Somewhere in the Mountains, Somewhere in New York

13. I'm a Stranger Now

14. Leading Me Now

15. I Say a Little Prayer

16. Criminals

17. Thrown Right at Me

18. Then I Won't Sing No More

19. King of Spain

20. The Dreamer

Extranummer

21. The Wild Hunt

22. Winner Takes it All/Kids on the Run