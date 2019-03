Skärblacka Skärblacka och Red Hut Studios har haft fint besök. Det är reggaelegendaren Dennis Bovell som varit på plats för att mixa tre låtar med 40-års jubilerande Kalle Baah.

Bandet är i full färd med att spela in nytt material och ger sig också ut på en jubileumsturné som har premiär på Arbis i Norrköping 4 maj.

Dennis Bovell, ursprungligen från Barbados, har kallats allt från den brittiska reggaens fader till The Dub master och ses också som den som uppfann Lovers rock-soundet tillsammans med sitt band Matumbi på 70-talet. Hans CV som producent är kilometerlångt och där kanske han är mest känd för samarbetet med Linton Kwesi Johnson men han har också samarbetat med mängder av artister utanför reggaegenren. Här finns så vitt skilda namn som Fela Kuti, The Slits, Orange Juice, Bananarama, The Pop Group och Angelic Upstarts. Nu finns alltså även Kalle Baah på den listan.