Säsongen inleds med de två dansföreställningarna "Rhythmania" och "Bolero + Now that we are not too old yet". Sedan fortsätter programmet med föreställningen "Upprorets poet" som handlar om iranska poeten och filmskaparen Forough Farrokhzad.

– Den ser jag fram emot jättemycket. Den har gått i Göteborg tidigare inför fulla salonger och har berört publiken oerhört mycket, säger Ulrika Reinholdsson, repertoaransvarig på Karil, riksteaterföreningen i Linköping.

Fram till sin död 1967 skrev Farrokhzad dikter om frihet och kvinnlig frigörelse i det strängt patriarkala Iran. I pjäsen, som till hälften har författats av Jila Mossaed som i höstas valdes in i Svenska Akademien, spelas Farrokhzad av fem olika skådespelare.

En annan pjäs som Reinholdsson lyfter fram är "24 timmar svart kvinna". Pjäsen kom till efter att manusförfattaren Fanna Ndow Norrby blivit utsatt för en rasistisk attack under en utekväll. Den skrivna versionen utspelar sig under 24 timmar och handlar om fyra kompisar vars vänskap sätts på prov efter att två av dem utsätts för rasistiska påhopp under en utekväll.

– När en kompis utsätts för rasism, vad gör de andra vännerna då? Är det självklart att alla fyra ska reagera exakt likadant, som om de vore samma person? Det är tyvärr en väldigt aktuell pjäs, säger Ulrika Reinholdsson.

Lagom till 100 års-jubileet av den kvinnliga rösträtten i Sverige sätts också pjäsen "Väckarklocka" upp under våren. I den kommer kvinnorättskämpen och författaren Elin Wägner på besök till Sverige 2019 och får lära sig om de kamper som vunnits och om de som fortfarande behöver föras.

I början av mars blir det familjeteater på arabiska då den 400 år gamla berättelsen om riddaren Don Quijote och hans kompanjon Sancho Panza sätts upp. För arabisktalande barn rekommenderas pjäsen från 6 år och uppåt och för svensktalande barn från 10 år, då den är textad.

Säsongen avslutas med en musikalisk föreställning i gammelskogen: "Nationalparken".

– Samma gäng var här med "Fäbodland", som blev oerhört populär, det kokade verkligen på Sagateatern. Här handlar det om skogen – allt från byalagsgubbar till innerstadsfolk som kommer i dyra funktionskläder och allt däremellan, det är en hyllning till tusentals olika sätt att leva. Föreställningen är full av folkmusik som Linköpingspubliken älskar, det blir en riktig smällkaramell!