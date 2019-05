Syrien Över 1 300 civila har dödats i flygbombningar riktade mot IS i Syrien sedan 2014, enligt ett uttalande från den USA-ledda alliansen som stridit mot terrorrörelsen.

Uppgifterna bygger på en uppskattning av antalet offer i samband med 34 502 flygbombningar under knappt fem år. Ytterligare 111 dödsoffer tros ha krävts, men uppgifterna är ännu inte bekräftade.

Hur många civila som dött i samband med kriget mot IS är omstritt. Oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) uppskattar antalet döda till 3 800 medan organisationen Airwars, som kartlägger just civila dödsoffer i samband med flygbombningar, hävdar att mer än 7 900 fallit offer för våldet.

Insatsen mot IS inleddes 2014 och kulminerade i och med slutstriden mot IS i al-Baghuz i mars i år. Trots att IS sista utpost föll i samband med striderna finns fortfarande utländska trupper kvar i Syrien.