Tadzjikistan Minst 24 fångar och två fängelseanställda dödades när ett upplopp bröt ut i ett högsäkerhetsfängelse i norra Tadzjikistan, enligt säkerhetskällor. Specialstyrkor kallades in för att stävja upploppet, som startade sent på onsdagen och pågick in på torsdagen.

En källa uppger att ytterligare sex fängelsevakter har skadats. Upploppet ska ha startat när fångarna samlade på sig "skarpa objekt" i en verkstad i fängelset.

Myndigheterna har inte officiellt bekräftat dödssiffran eller upploppet. Fängelset ligger i landets näst största stad Khujand. I det avtjänas långa straff för allvarliga brott som mord. Upplopp har skett i fängelset vid flera tillfällen tidigare, bland annat 2016 då en vakt och en fånge dödades.