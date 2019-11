USA Efter halloweenfestdådet i Orinda i Kalifornien, där fem personer sköts ihjäl i ett hus som hyrts under bedrägliga former via Airbnb, förbjuder hyrplattformen "festhus".

Bland annat utökas övervakningen av "högriskreservationer", och en "snabbresponsenhet" skapas.

Airbnb och andra bostadsuthyrningssajter har länge brottats med fenomenet att folk hyr fastigheter utan att berätta att de tänker arrangera stora och ofta vilda fester.