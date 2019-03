Bostad Den omtyckta och erfarna Airbnb-värden i Malmö fick många gäster och fina recensioner på sajten. Men grannarna i hyreshuset i centrala Malmö fick nog och klagade på störningarna. Nu rivs kvinnans hyreskontrakt, skriver Hem och Hyra.

Kvinnan, som dessutom slarvat med hyresinbetalningar under flera år, hade satt upp en fast monterad nyckelbox med kodlås på ytterdörren för att göra det enkelt för sina gäster som hyrde in sig via bostadssajten Airbnb.

Svartuthyrning, tyckte värden som redan skickat flera varningsbrev. Kvinnan, som dock nekat till en omfattande uthyrning, kom i hyresnämnden överens med sin värd om att lämna lägenheten inom sju månader, eller byta den.