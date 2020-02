Vi tar en stor risk om vi ersätter en arrogant miljardär med en annan, sade Massachusettssenatorn Elizabeth Warren i inledningen av debatten som hålls inför Demokraternas nomineringsmöten i Nevada på lördag.

För första gången deltog den tidigare New York-borgmästaren, tillika miljardären, Mike Bloomberg.

På scenen i Las Vegas hade han sällskap av Vermontsenatorn Bernie Sanders, den förre South Bend-borgmästaren Pete Buttigieg, exvicepresidenten Joe Biden, Massachusettssenatorn Elizabeth Warren och Minnesotasenatorn Amy Klobuchar.

Höll låg profil

Och mycket handlade, som väntat, om attacker på just Bloomberg.

Det började med att Bernie Sanders drog upp det så kallade "stop and frisk"-förfarandet under Bloombergs tid som New York-borgmästare, vilket tillät polisen att stoppa personer och genomsöka dem på väldigt vaga grunder.

Jag ska berätta vem det är vi tävlar mot – en miljardär som kallar kvinnor för tjocka fruntimmer och lesbianer med hästansikten. Nej, jag talar inte om Donald Trump, jag pratar om borgmästare Bloomberg, sade Elizabeth Warren.

Bloomberg höll, också väntat, ganska låg profil jämfört med sina mer hetsiga meddebattanter och framhöll sin roll som problemlösare, administrativ New York-boss och filantrop.

Jag är en filantrop som inte har ärvt mina pengar, utan tjänat mina pengar. Jag spenderar de pengarna för att bli av med Donald Trump – den värsta presidenten som vi någonsin har haft. Och om jag kan få det gjort, så kommer det att vara ett bra bidrag till Amerika och mina barn, sade Bloomberg.

Hetsigare än tidigare

Bloomberg sade också att han inte tror att Bernie Sanders har någon chans att slå Donald Trump. Om Sanders, som det för tillfället går bra för, blir Demokraternas presidentkandidat så kommer "vi att ha Donald Trump i ytterligare fyra år", fortsatte Bloomberg.

Det hettade till mer än under tidigare debatter och Pete Buttigieg attackerade både Sanders och Bloomberg.

Vi borde inte behöva välja mellan en kandidat som vill bränna ner det här partiet (Sanders) och en som vill köpa det (Bloomberg). Vi kan bättre än så, sade Buttigieg.

Låt oss plocka fram någon som faktiskt är demokrat, fortsatte han.

Bernie Sanders har under en stor del av sitt politiska liv varit oberoende och Mike Bloomberg har tidigare varit republikan.