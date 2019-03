Militärjuntans stödparti Palang Pracharat såg under helgen ut att vinna, men är inte ensamt om att vilja bilda regering. Oppositionspartiet Pheu Thai meddelar att regeringsförhandlingar har inletts med andra anti-juntapartier. Båda partierna hävdar att de kommer att få tillräckligt med platser i parlamentet för att bilda en koalitionsregering.

Politiska experter hade tippat på att oppositionen skulle få flest röster i valet, som hölls på söndagen, men militärjuntans stödparti såg under helgen ut att gå mot seger. Militärjuntan och dess stödpartier var redan garanterade samtliga platser i en av kamrarna, senaten, efter en grundlagsändring efter militärkuppen 2014.

Det inofficiella valresultatet skulle ha meddelats under söndagskvällen men sköts upp, och nu kan det ta flera veckor innan det slutliga resultatet offentliggjorts.

Förhandlingar

Oppositionspartiet Pheu Thais resultat ser sämre ut än väntat. Partiet har koppling till den tidigare premiärministern Thaksin Shinawatra, vars anhängare har vunnit alla val sedan 2001. Partiet överväger att rättsligt utmana vad det anser vara oegentligheter efter att delresultat visat partiet Palang Pracharat i ledning.

Thaksin Shinawatra befinner sig i exil men meddelar att hans parti har inlett förhandlingar med andra anti-juntapartier för att försöka bilda regering.

Han säger under måndagen att den styrande militärjuntan har "manipulerat" valresultaten.

"Jag visste att juntan som styr Thailand ville behålla makten, men jag kan inte fatta att det har gått så långt som att manipulera valen under söndagen", skriver han i en debattartikel i The New York Times.

Misstänker valfusk

Det finns misstankar om extra valsedlar där antalet valsedlar var högre än antalet väljare i vissa distrikt. Det finns också misstankar kring rapporter om röstköp, säger Pheu Thais talesperson Ladawan Wongsriwong, som uppger att partiets jurister överväger att lämna in formella invändningar till valkommissionen.

Många thailändare vädrar sina misstankar kring valet på sociala medier och pekar på motsägelsefulla besked om antalet väljare och antalet lämnade röster i vissa valdistrikt. En del ifrågasätter att färre än 70 procent skulle ha röstat, vilket är betydligt färre än väntat.

Förseningar och oriktiga uppgifter har tillkommit som en följd av "den mänskliga faktorn", sade valkommissionären Nat Laosisawakul under måndagen, och lade till att en fullständig redovisning av rösterna kommer att släppas på fredag.

