Sierra Leone Ny nationalsymbol för Sierra Leone blir schimpansen – ett led i det västafrikanska landets och forskaren Jane Goodalls strävan att värna den utrotningshotade människoapan.

Den nya symbolen presenterades av jordbruksminister Joseph Ndanema, vid en ceremoni där han framförde sina hedersbetygelser till den legendariska brittiskan Goodall.

Vi delar 98 procent av våra gener med schimpansen, vi är alla apor, sade 84-åriga Goodall, som nu återvänt till Sierra Leone efter att på 90-talet ha inrättat landets första schimpansreservat.

Den västafrikanska schimpansen är den enda schimpansunderarten som hotas av total utrotning. Djuret finns över huvud taget inte kvar i Burkina Faso, Benin eller Gambia. Populationen sjönk med mer än 80 procent under perioden 1990–2014 enligt tidskriften The American Journal of Primatology.

I Sierra Leone finns ungefär tio procent av de cirka 55 000 västafrikanska schimpanser som ännu lever i det fria.