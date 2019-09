Guardsec är specialiserade på evenemangssäkerhet. Oavsett om det handlar om krogar, idrottsevenemang, konserter eller privata bröllop så arbetar företaget för att besökarna ska vara trygga. Björn Ljungberg, ägare till Guardsec, började intressera sig för säkerhetsbranschen redan under värnplikten och snart började han arbeta som väktare och sedan ordningsvakt i Linköping. Yrket lockade av flera skäl: det var ett perfekt extrajobb, bra lön i förhållande till utbildningslängden och en kul miljö. Under en kväll som ordningsvakt på krogen fick Björn Ljungberg ungefär samma upplevelse som den festande allmänheten – fast med den stora skillnaden att han tjänade pengar och var fräsch dagen därpå. Efter några år flyttade han till Stockholm – och gick under jorden.

– Jag arbetade som ordningsvakt i tunnelbanan. Hur det är att jobba där har nog de flesta sett på tv. Om jag i dag hör ljud från tåg så kommer hela miljön tillbaka. Luften från vagnarna, ljudet och lukten.

Efter ytterligare några år som skyddsvakt där Björn Ljungberg bevakade redaktionerna på SVT och SR, startade han 2012 Guardsec.

– Det kändes viktigt att få göra det på mitt sätt om jag skulle ansvara för personal.

Enligt honom domineras branschen av färre stora aktörer i dag, jämfört med när han själv började sin karriär. Ofta går pris före kvalité i upphandlingarna. Lägst bud vinner. De stora objekten är ofta förlustaffärer. Att till exempel vakta flygplatsen är inga pengar, men en bra exponering för ett bevakningsföretag, enligt Björn Ljungberg.

– Själv vill jag arbeta med kunder som ser säkerhetsarbetet som en tillgång för ett lyckat arrangemang, och inte som en onödig utgift.

Trots att besöksantalet i utelivet har sjunkit kraftigt de senaste tio åren, är hans uppfattning att säkerhetsbranschen i stort växer, och tar tillväxten i larmsektorn som exempel.

– Polisen är kraftigt begränsad. Man köper sig den säkerhet som man inte tycker att man längre får av polisen.

Björn Ljungberg tycker att ordningsvakternas utbildningen är tillräckligt lång eftersom arbetsuppgifterna är relativt enkla och repetitiva. Men han önskar fler praktiska moment under utbildningen. Han märker tydlig skillnad på de nyexaminerade som kommer utan någon erfarenhet jämför med de som har kännedom om branschen.

– Att vara ordningsvakt är ett serviceyrke där du måste vara trevlig och ha social kompetens. Om du tror att du är guds allsmäktige blir du inte långvarig. Tankesättet att man måste vara bodybuildare för att stå i dörren är förlegat. Men visst, det finns företag som vill ha buffelvakter. Andra vill ha någon som diskret gömmer sig i ett hörn.

Arbetsmiljön kan vara knepig och yrket kräver taktkänsla.

– Det är en tunn linje. Är du för tafatt och inte har tillräckligt med pondus blir du uppäten direkt. Men samtidigt kan du inte vara en paragrafryttare heller.

Alkohol och droger försvårar självklart arbetet.

– Det bästa är att knyta kontakt och skoja med gästerna innan de blir för fulla. Då blir det alltid lättare senare under kvällen.

De mest komplicerade uppdragen är stora folkgrupper som är svåra att överblicka. Finns det skillnader i publiken blir uppdraget än svårare. Om gästerna kommer från olika platser eller är i väldigt varierade åldrar ökar risken för bråk.

– Tonen ändras om vi känner att "de andra" är annorlunda. Fotboll och hockey är typexempel.