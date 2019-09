Samtalet var artigt, de två diskuterade svenska bolag - i synnerhet sådana som har verksamhet i USA och skapar jobb här - samt amerikanska bolag som verkar i Sverige, enligt uppgifter till TT.

Efter en sommar då Trump bland annat i samband med rättegången mot artisten Asap Rocky, förklarat på Twitter att han var "mycket besviken" på "Löfven, bekräftades från amerikansk sida de goda bilaterala relationerna. Under den pågående FN-veckan i New York har USA:s president också twittrat sarkastiskt om den svenska klimataktivisten Greta Thunberg, men klimatkrisen var inget de båda ledarna pratade om vid mottagningen som hölls på hotellet Lotte New York Palace.

Vid ett liknande möte för två år sedan erbjöd Löfven Trump hjälp med den då mycket spända situationen i Nordkorea. Detta bland annat eftersom Sverige, till skillnad från USA, har diplomatiska relationer med den slutna diktaturen.

|

Under onsdagen fortsatte Löfven på näringslivstemat. Då mötte han 15 av USA:s största bolag på Amerikanska handelskammaren i New York och berättade om hur det är att handla med och verka i Sverige. Bland bolagen fanns Amazon, Google och Pfizer och flera av dem uppges ha sagt att de ser Sverige som ett starkt innovativt land.