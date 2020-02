Så länge vi har fört statistik har vi aldrig sett en så kraftig folkökning. Anledningarna är en naturlig befolkningsökning ihop med att det har invandrat fler än det utvandrat, säger Linus Garp, utredare på Statistiska centralbyrån (SCB).

Invandringen har legat på en historiskt hög nivå under årtiondet. Allra högst var den 2016, då det invandrade 163 005 personer. 51 540 av dem var födda i Syrien. Sedan dess har deras andel av invandringen minskat och var 2019 nere i 6 128 personer.

Nu har Syren halkat ner till fjärde plats och nu kommer de flesta i stället från Indien bland utlandsfödda invandrare, säger Linus Garp.

Svenskfödda som återinvandrade var den största invandringsgruppen 2019.

Fler män än kvinnor

Att det föds fler än det dör beror bland annat på att det finns väldigt många kvinnor i fertil ålder.

Många i de stora födelsekullarna har nu kommit upp i 25–30-årsåldern och de får barn, säger Linus Garp.

Männen är fler än kvinnorna i Sverige och så har det varit sedan 2015.

Det beror på flera olika saker, bland annat på att männens medellivslängd ökar mer än kvinnornas och att det sedan 2015 har invandrat fler män än kvinnor. Det är en trend som vi tror kommer att hålla i sig i flera decennier, säger han.

Detta i kombination med att det föds fler pojkar förstärker utvecklingen.

Det föds i princip alltid 105–106 pojkar på 100 flickor. Så har det sett ut i flera hundra år.

Hög utvandring

Samtidigt var utvandringen den största någonsin. Som mest utvandrade 55 830 personer under 2015, vilket är fler än under Amerikaemigrationens toppår 1887 och 1888. Då registrerades det knappt 51 000 utvandringar per år.

En av förklaringarna är att vi har haft hög invandring och att invandrarna är en mobil grupp, som flyttar till andra länder där det finns jobb. Detsamma gäller svenskfödda. I dag rör vi oss mer över gränserna och jobbar utomlands, säger Linus Garp.