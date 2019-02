Under årsmötet omvaldes styrelsen med Håkan Stensson som ordförande och utökades med Axel Gustavsson.

På förslag av Sandra Björkman beslöts att försäljning av majblommor ska göras för att försöka minska avgifterna för lägerdeltagande.

Efter en motion till kårstämma förra året har alla avdelningar diskuterat vår värdegrund. Samtliga ledare har genomgått utbildning i ”Trygga Möten”.

Kåren har under året haft 73 medlemmar. Vid sommarens läger ”Rötter” kamperade 147 scouter från fyra kårer i och omkring kårens storkåta i Värna. En radiohajk, ”Jamboree on the Air” samlade 75 deltagare på samma plats.

I bakhajken vid första advent tillverkades och såldes över tusen lussekatter av 27 barn och 16 ledare.

Bävergruppen, med barn mellan sex och sju år, har under Patrik Gustavssons och Douglas Wallgrens ledning gjort fågelholkar. Tillsammans med Spårarna, för barn mellan åtta och nio år har man lärt sig isvett, sjukvård och spelat teater med ledarna Anna Turesson och Alexander Elton.

Upptäckarna för barn tio till elva år har lärt sig hantera yxa och kniv och paddlat med ledaren Jenny Johansson med flera. Första hjälpen har Upptäckarna lärt sig tillsammans med Äventyrarna, från tolv år som också skjutit med kanon tillsammans med ledarna Kenneth Träder, Kasper Sjöström och Mikael Ekström.

En för året ny och spännande aktivitet har varit bergsklättring.