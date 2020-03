För en dryg vecka sedan lämnade 16 elever och två golfinstruktörer Bildningscentrum och Sverige för ett träningsläger i Spanien. De flög från Kastrup i Danmark och skulle kommit tillbaka dit i veckan.

– De har varit rätt isolerade på en anläggning på landsbygden, mellan Barcelona och Valencia. De ska må bra, berättar Mikael Nord, rektor på Bildningscentrum Facetten.

Han betonar att träningslägret är frivilligt och sker utanför skolans regi, även om skolan sanktionerar den årliga resan genom att ge eleverna ledigt från övrig undervisning. Eleverna står för kostnaderna själva.

När Spanien till följd av kraftig smittspridning av covid19 utlyste nödläge, och Danmark stängde gränserna, fick instruktörer och föräldrar lösa situationen och försöka få hem gruppen tidigare.

– De landade på Arlanda sent under söndagen, berättar Nord och tillägger att eleverna är hemma från skolan under måndagen.

När kommer de tillbaka till Bildningscentrum?

– De är välkomna hit i morgon (läs tisdag, reds anm) om de är friska. Om de är sjuka ska de vara hemma och vara friska i två dagar innan de kommer tillbaka.

Bildningscentrum Facetten följer, liksom övriga skolor i kommunen, Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Märker du någon oro bland elever för eventuell corona-smitta?

– De flesta är rätt coola, men det finns också de som ställer frågor om smitta. Vi har en del lärare och elever som sjuka och är hemma just nu.