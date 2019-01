I januari har den nya kommunstyrelsen tillträtt och hunnit avverka sina första ärenden.

Bland dem finns val till utskotten.

Kommunstyrelsen har fem utskott med ansvar för olika verksamhetsområden.

Ledamöterna i utskotten plockas ur kommunstyrelsen, som valdes av fullmäktige förra året. Både ordinarie ledamöter och ersättare kan väljas till utskotten.

Dessa tar plats i utskotten:

Planerings- och ekonomiutskottet:

Thomas Lidberg (S), ordförande, Joakim Magnusson (C), vice ordförande, Lars Åke Bergstrand (S), Mira Wedenberg (M) och Jan Svensson (SD). Ersättare: Ann Hemmingsson (C) och Lennart Pettersson (V).

Personalutskottet:

Joakim Magnusson (C), ordförande, Lennart Pettersson (V), vice ordförande, Thomas Lidberg (S), Mikael Wårhem (M) och Joakim Gustavsson (SD) Ersättare: Sirvan Mostafaey (S) och Ann Hemmingsson (C).

Barn- och utbildningsutskottet:

Joakim Magnusson (C), ordförande, Malin Svensson (S), vice ordförande, Per Lundberg (S), Fredrik Ebbestad (M) och Richard Svensson (SD). Ersättare: Leif Lourie (C) och Henrik Samuelsson (V).

Samhällsbyggnadsutskottet:

Lars Åke Bergstrand (S), ordförande, Jeanette Bolin (C), vice ordförande, Bertil Jonsson (L), Tommy Aarna (M) och Göran Forslund (SD). Ersättare: Chierin Ekrot (S) och Jenny Lindgren (MP)

Vård- och omsorgsutskottet: Ann Hemmingsson (C), ordförande, Lennart Pettersson (V), vice ordförande, Carin Palm (S), Jonas Palmqvist (M) och Sofia Karlsson (SD). Ersättare: Anki Sjöö Törner (S) och Lillies Rydberg (L).