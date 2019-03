– Det ska vara lite roligt, något man stannar till vid. Jag vill att det ska vara något man kan tycka, tänka och fråga om.Så säger Gunnar Östlund, konstnär bosatt i Björsäter som står bakom de sju verk kommunen lagt sin budget för konstinköp under 2018 på.

– När kommunen ringde och ville titta på mina tavlor, så trodde jag att de ville köpa en, säger Gunnar Östlund

Istället fick han klättra upp på vinden och hämta fler verk.

|

– Det känns jättekul, säger han om att hans verk nu når det offentliga rummet.

Kommunen köper varje år in konst för ett fast belopp. Under flera år har det rört sig om 15 000 kronor per år. Nu har summan höjts till 30 000 kronor.

Vernissage på den inköpta konsten hölls i veckan i Kulturskolans lokaler i Mässen.

– Vi har tiggt till oss två verk, säger skolans verksamhetsledare Maria Gullqvist och pekar på två större målningar i akryl; Väktarna vid grytet och Ikaros som rymmer mängder med detaljer, färger och små figurer som väcker frågor.

|

Med på vernissagen var Kulturskolans egen barngrupp inom bild och form, som haft Gunnar Östlund som inspiration under de senaste träffarna. Pojkarna i gruppen hade många frågor, som "Varför är vattnet svart?", och "Är det jultomtar?".

Gunnar Östlund jobbade fram till 2010 som bildlärare och visade att den pedagogiska ådran är kvar: "Vattnet är inte alltid blått. Det är sällan blått, ibland är det brunt och ibland svart." De små röda figurerna i några av verken förklarade han med att det vid ett tillfälle behövts en röd färgklick i verket och att han då målat sin första kardinal.

Med tiden har det blivit fler kardinaler. På samma vis är det med en man i hatt som återfinns på flera av verken.

– Jag målade en gång en människa som satt som en fågel i ett träd. Sen har han följt med.

Till årets vernissage finns förslag nya riktlinjer för kommunens innehav. Kommunstyrelsen har klubbat det och skickar det nu vidare till fullmäktige för godkännande.

Kommunens kulturutvecklare Malin Forsling Parborg berättar att arbetet med att ta fram nya riktlinjer bestått av flera delar; inventering av befintlig konst och hur den ska hanteras samt inköp av ny konst och hur den ska presenteras.

– Vi har 860 verk i dag. Det är tavlor, fotografier, men också fasta verk som fisken i fontänen och Trudy vid 35:an.

Den nyinköpta konsten kommer att placeras ut inom kommunens verksamheter.