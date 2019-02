Han är målmedveten och träffsäker. Van att slå strike, på strike.

– På SM förra året var jag nära att nå 300. Det får man om man slår strike en hel serie. Jag missade i sista slaget, så det blev 299, säger Felix Bergman som precis slutat skoldagen på Alléskolan.

För ganska snart ett år sedan uppmärksammade Corren att Felix, som då precis fyllt 15 år gjort debut i A-laget för Team Linköping i division 1.

|

De sportsliga framgångarna har fortsatt: Felix Bergman vann junior-SM 2018 och rankas som nummer ett i sin årsklass och som nummer två en årsklass upp.

– Jag var nyligen på landslagsläger också, och var nära att komma med i landslaget för spelare upp till 23 år.

Nära är inte nog för Felix Bergman. Han sätter mål, och delmål och driver sig själv att nå sina mål.

– Jag jagar min dröm och gör allt jag kan för att få den uppfylld.

|

Slutmålet att är bli bäst, drömmen är att bo och spela bowling i USA. Ett delmål är en plats i landslaget. Ett annat delmål har han just fixat.

– Jag har kommit in på bowlinggymnasiet i Nässjö. Det har varit en dröm sedan fyra år. Då träffade jag en kille som just börjat där och fick veta vad som krävs för att komma in.

Han beskriver att antagningen består av flera delar. Att prestera bra inom sporten är en självklarhet.

– Det krävs höga snitt i serierna.

I en personlig intervju visade han sitt engagemang och driv.

– Man måste också ha relativt bra betyg. Det går inte att komma med E, utan det krävs A, B och C. Har man A i idrott, så ger det också extra poäng.

Målet att komma in på bowlinggymnasiet har motiverat Felix att satsa på skolarbetet.

– Jag har kämpat på för att få bättre betyg. Jag har till exempel frågat lärare mera om vad som krävs för ett högre betyg.

Parallellt med studierna har han satsat på bowlingen och tränar minst tre dagar i veckan i Linköping.

– Det finns alltid något att förbättra och jag vill bli bättre.

När han kommer på plats i Nässjö till höstterminen siktar han på en plats i Nässjös A-lag, som spelar i högsta serien.

På söndag fyller han 16 år och har fyra månader kvar i nian. Sen väntar sommarlov och flytt till Nässjö.

– Mamma gillar det inte riktigt, men det blir tryggt och bra. Jag ska bo i en lägenhet ett stenkast från skolan. Där finns det en husmor, ett städteam som kollar om man städat rummet och så är det alkoholförbud. Sen är det bara 45 minuter med tåget till Linköping.