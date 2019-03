Idag får gymnasielever som väljer skola utanför kommunen ett busskort som kan användas dygnet runt och som även gäller under sommarlovet.

– De har kunnat åka närsomhelst, konstaterar kommunalrådet Thomas Lidberg (S).

– Det har missgynnat de ungdomar som valt att läsa på Bildningscentrum Facetten. Vi vill ha det mera rättvist, säger kommunalrådet Joakim Magnusson (C).

Han syftar på att de ungdomar som studerar på hemmaplan inte får något busskort alls och till skillnad från de som läser i exempelvis Linköping, måste betala för resor på fritiden.

Kommunstyrelsen tog under onsdagen beslut om att gå från en typ av busskort till en annan för de elever som har rätt till busskort (krävs minst sex km mellan hemmet och skolan). Istället för årsbiljett införs från och med höstterminen läsårskort.

Det innebär att eleverna får åka med Östgötatrafiken under vardagar mellan kl 5- 19 under läsåret, men inte under sommarlovet. De som vill kan själva köpa till en fritidsbiljett och resa på tider utanför läsårskortets begränsning.

Utöver argument om att det blir rättvisare i förhållande till de gymnasieelever som läser i hemkommunen, pekar kommunalråden på att flertalet kommuner i länet redan använder sig av de begränsade busskorten.

– Kostnaden för kommunen blir också lägre, påpekar Thomas Lidberg.

Skillnaden har beräknats till minst 200 000 kronor per år.

Enstaka fall med elever som går i skolor utanför kommunen och på grund av skolarbete behöver resa efter kl 19 eller på helger, kommer kräva andra lösningar.

– Det får förvaltningen lösa, säger Lidberg.