När rånet begicks mot banken på eftermiddagen befann sig Ronny Mårtensson i Stockholm.

– Jag vänder tillbaka mot Åtvidaberg direkt, sa han till tidningen strax efter att rånarna lämnat Stortorget.

Knappt två timmar senare, strax innan kl 17 på fredagen sitter Ronny Mårtensson i bil på väg mot Åtvidaberg.

– Det viktigaste nu är mina medarbetare och mitt ansvar, både som arbetsgivare och kollega. Vi ska samla ihop personalen och prata ikväll. Just nu samlar jag ihop ett stödteam och mina medarbetare lämnar sina redogörelser till polisen. Det bör ha varit ett tiotal anställda i tjänst.

Banken har en färdig organisation för händelser som rån.

– Personalen kan behöva professionellt stöd och behöva prata om det som hänt. Behovet kan vara olika beroende på vem man är.

Under lördagen hoppas Ronny Mårtensson kunna samla all personal, även de som inte var i tjänst under fredagen, på banken för att ytterligare bearbeta rånet. Han erbjuder också kunder, som på ett eller annat sätt drabbats och behöver stöd, att ta kontakt med banken för eventuellt stöd.

– Det går bra att ringa mig, skicka sms eller mejl, säger han och hänvisar till kontaktinformation via bankens hemsida: www.atvidabergsspb.se

Ronny Mårtensson säger att han är förbannad och irriterad.

– Ja, över att man gör så här och rånar en bank.

Eventuellt rånbyte avstår han från att kommentera.

– Det gör vi aldrig och det är av hänsyn till polisutredningen, säger han.

När Åtvidabergs sparbank utsattes för ett väpnat rån i januari 2008 var Ronny Mårtensson heller inte på plats på banken.

– Är det någon gång man vill vara på plats, för sina medarbetare, så är det vid en sån här dag, säger han.