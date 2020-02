Avtalet gäller från midnatt afghansk tid, vilket motsvarar klockan 20.30 på fredagskvällen i Sverige.

Förhandlingar mellan talibanrörelsen i Afghanistan och USA om nedtrappningen har pågått sedan 2018. Överenskommelsen ses som ett historiskt steg efter mer än 18 års konflikt i landet och kan vara en startpunkt för utformningen av ett avtal som kan leda till krigets slut.

En nedtrappning av våldet kan tyda på att talibanerna kan kontrollera sina styrkor och visa god vilja inför ett eventuellt avtal med USA. Tanken är att ett avtal mellan parterna ska kunna leda till att USA drar tillbaka en stor del av sina soldater från landet i utbyte mot säkerhetsgarantier från talibanrörelsen.

Under torsdagen uppgav talibanrörelsens näst högste ledare Sirajuddin Haqqani i en debattartikel i tidningen The New York Times att ett avtal skulle undertecknas "inom kort".

"Vi står i begrepp att underteckna ett avtal med USA och vi är fast beslutna att genomföra varje klausul, i ord och handling", skrev han då, men lade till att mycket också beror på USA:s agerande.

USA och talibanrörelsen har tidigare försökt nå ett avtal, men i september ställdes samtalen in efter en blodig attack i Kabul som bland annat dödade en amerikansk medborgare.

Förra veckan uppgav Afghanistans president Ashraf Ghani att han var "försiktigt optimistisk" om en överenskommelse om en sju dagar lång nedtrappning av våldet.