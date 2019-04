Organisationen har fått manövrera med största försiktighet för att få tillträde till Venezuela. Efter två besök i landet och förhandlingar med både oppositionens och regeringens representanter fick Francesco Rocca för ett par veckor sedan grönt ljus för vad som blir en av organisationens största globala insatser.

Situationen är extremt delikat och polariserad. Så jag försökte redan från början att vara i kontakt med alla olika delar av samhället för att vara så inkluderande som möjligt och skapa förtroende för vår neutrala roll, att vi inte väljer sida utan att vårt enda fokus är att lindra mänskligt lidande.

Distanserar sig

President Nicolás Maduro och hans styre har förnekat att det råder en humanitär kris i Venezuela, och skyller landets problem på de ekonomiska sanktionerna från USA och sabotage från motståndarlägret.

Oppositionsledaren Juan Guaidó vill å sin sida framställa sig som en räddare i nöden. I februari ledde han ett försök att föra in amerikanskt bistånd via Colombia och Brasilien. Men regeringen, som utmålade kampanjen som en förberedelse för en amerikansk invasion, stängde gränserna.

Under sina besök i Venezuela har Francesco Rocca understrukit att Röda Korset inte stod bakom oppositionens tilltag.

Jag förklarade att det biståndet inte var humanitärt, eftersom det inte var neutralt och opartiskt. Och med utgångspunkt i det kunde jag sedan beskriva den oberoende roll vi kan spela tillsammans med det lokala venezuelanska Röda Korset.

Många undernärda

Enligt en intern FN-rapport från i mars är en fjärdedel av Venezuelas 30 miljoner invånare i brådskande behov av nödhjälp. Närmare fyra miljoner uppskattas vara undernärda och drygt en femtedel av barnen under fem år bedöms lida av kronisk undernäring. Förutom bristen på mat och medicin gör hyperinflationen de löner som betalas ut i stort sett värdelösa.

Krisen har den senaste tiden fördjupats av flera landsomfattande strömavbrott.

Rödakorsfederationen har bett om drygt en halv miljard kronor i donationer med sikte på att kunna hjälpa 650 000 venezuelaner med sjukvård. De första leveranserna består av grundläggande läkemedel såsom antibiotika, viktig sjukhusutrustning – och generatorer, för att förhindra att patienter med livshotande tillstånd dör när elen går.

Brist på personal

Hjälpen kommer delvis att distribueras via det lokala Röda Korsets runt 2 500 volontärer och åtta sjukhus. Men Rödakorsfederationen hoppas även kunna flyga in extra sjukvårdspersonal – för att fylla tomrum efter de uppskattningsvis 20 000 som lämnat landet under de senaste åren.

Vi kommer att göra vårt bästa. Men vi har inte möjlighet att bära upp ett helt sjukvårdssystem som är nära kollaps.