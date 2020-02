När hon borde ha sänkt eller stängt av det värkstimulerande droppet och tillkallat läkare gjorde hon tvärtom – hon höjde dropptakten minst sex gånger, enligt domen.

När värkarna kommer för tätt finns risk för syrebrist hos barnet. I de riktlinjerna barnmorskan hade att följa står det att "högst fem värkar per tio minuter accepteras". Men under den här förlossningen i november 2016 hade mamman sex värkar per tio minuter i en och en halv timme, sedan sju värkar per tio minuter i ytterligare en timme. Sedan togs värkmätaren bort, långt innan barnet till slut föddes.

Patologisk kurva

Samtidigt anser den skånska tingsrätten som hållit i rättegången att barnmorskan under förlossningen borde ha varit mer observant på de kurvor som visar barnets hjärtljud och kvinnans värkar. Om hon hade gjort det, så hade hon insett att värkarna kom för tätt och att kurvan som visade barnets hjärtljud periodvis var patologisk, skriver domstolen.

Barnmorskan döms till villkorlig dom och 70 dagsböter. Själv har hon nekat till brott. Hon har medgett att hon höjde dropptakten, men förnekat att hon uppfattat eller borde ha uppfattat att värkarbetet var överstimulerat.

"Tappade bort tiden"

Hon har sagt att hon drabbades av ett tunnelseende och tänkte att "nästa värk kommer barnet". Hon tappade bort tiden och där hon stod vid sängens fotände för att ta emot barnet var apparaturen som visade kurvorna svår att se.

Domstolen anser att det var hennes skyldighet att skaffa och ta till sig informationen om kurvorna.

Barnmorskan har också sagt att eftersom barnet hade navelsträngen hårt virad om halsen kan detta vara förklaringen till syrebristen. Den expert som uttalat sig vid rättegången delar inte den uppfattningen. Det är ganska vanligt att navelsträngen är virad om barnet och i det här fallet menar han inte att navelsträngen orsakat skadorna hos barnet.

Åklagare Elena Severin säger till TT att rätten delar hennes uppfattning, och har resonerat på samma sätt som hon gjorde när hon väckte åtal.

Jag kan konstatera att tingsrätten har gjort samma bedömning som jag gjorde när jag väckte åtal och har kommit fram till att barnmorskan var oaktsam på sådant sätt att det är brottsligt och att hon alltså har dömts för det här, säger hon.

Straffet på villkorlig dom och dagsböter var vad åklagaren hade yrkat.

Domen ser väldigt ut som jag har pläderat, så det är inte så mycket mer att säga. Jag är överens med domstolen, säger hon.

Vårdförbundet kritiskt

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tycker att det är fel att väcka åtal mot vårdpersonal för misstag som begås i tjänsten.

Det är fruktansvärt det som har hänt och jag hoppas verkligen att man har ändrat rutinerna så att det här inte ska hända igen. Men oftast när misstag sker i hälso- och sjukvården så har det med systemet att göra och om man bara dömer den enskilda individen så tappar man systemet. Det kan leda till ännu fler misstag, sade hon till TT tidigare.

Hon anser att vårdmisstag enbart ska utredas av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), som tittar på hela organisationen. Ivo kan också föra ärendet vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som tar ställning till om den anställda ska få behålla sin legitimation.