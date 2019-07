– Den främsta anledningen är att leverantören inte kunde få fram så många cyklar före sommaren, säger Johan Kristiansson vd för Sankt kors.

Det kommunala bolaget har uppdraget att skapa en av landets största elcykelpooler för uthyrning, Linbike, och driva den i tio år.

Vem som helst kan hyra en cykel. Det ska finnas laddplatser utspridda i staden. Man tar en cykel vid en laddplats och kan sedan lämna den vid en annan. Redan nu kan man se att de finns anlagda, bland annat på Repslagaregatan vid Sankt Larsparken. Att hyra en cykel kommer att kosta en slant. Själva administrationen för användaren sköts via en app. Projektledaren Linda Huljebrandt berättade nyligen för P4 Östergötland att appen kommer att testas under sommaren, nu när man fick en tidsfrist på grund av att cyklarna inte kunde levereras.

Satsningen inleddes under förra mandatperioden men finansieringen tog en ny politisk vändning. Kommunen gick först in med tio miljoner kronor plus ett driftsbidrag i tio år på 2,8 miljoner per år – samt ett uppdrag att hitta extern finansiering (reklam). Efter borgerlig kritik mot finansieringen bantades driftsbidraget bort. Nu ska verksamheten delfinansieras med brukaravgifter och reklam. Linbike finansieras delvis av Linköpings kommun men planen att projektet till stor del ska täckas med hjälp av avgifter och reklamplats.

– Vi räknar med att kunna starta projektet i augusti–september, säger Johan Kristiansson.