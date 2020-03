Den tidigare vicepresidenten Biden beskriver det själv som ett "Joementum": Han vinner vid nio av de totalt 15 nomineringsmöten som hölls på tisdagen, med högre siffror än väntat på flera håll.

Än har de inte begravt mig, sade han inför jublande anhängare på en valvaka i Los Angeles.

För alla som har slagits ned, räknats ut, lämnats kvar – detta är vår kampanj.

Resultatet ställer om spelplanen. Bernie Sanders, som tog en tidig ledning, halkar efter något. Flera konkurrenter hoppar av och sällar sig till skaran som stödjer Joe Biden.

"Pinsamt för Bloomberg"

Efter Pete Buttigieg och Amy Klobuchar, som hoppade av redan inför tisdagens så avgörande voteringar, så kommer samma besked från Michael Bloomberg. Den tidigare New York-borgmästaren och miljardären hade satsat enorma summor pengar för att ta sig in i leken sent omsider, men fick inte önskat genomslag. Han vann vid ett nomineringsmöte, i det lilla territoriet Amerikanska Samoa.

Den kandidat som har störst chans att slå Donald Trump bör få de andras stöd, meddelar Bloomberg enligt flera medier. Och det anser han vara Joe Biden.

"Jag har känt Joe en väldigt lång tid. Jag känner till hans anständighet, hans ärlighet och hans engagemang för de frågor som är så viktiga för vårt land – bland dem vapensäkerhet, sjukvård, klimatförändringar och bra arbeten."

President Donald Trump väljer att håna Bloomberg med raljanta öknamn via Twitter, där han skriver att han kunde ha talat om för honom för länge sedan att det inte var någon idé.

"Det här har varit den värsta och mest pinsamma upplevelsen i hans liv", skriver Trump om Bloomberg.

Biden, däremot, har stått för en "otrolig comeback", säger presidenten till reportrar i Vita huset.

Sanders tätt bakom

Joe Biden firade framgångarna i Los Angeles, men just där, i Kalifornien, möter han sin största motgång i tisdagsvalen.

Jättedelstaten på västkusten står för en tredjedel av alla delegater under supertisdagen, men har en så vänsterorienterad väljargrupp med USA-mått mätt att Vermontsenatorn Sanders är storfavorit. Med drygt hälften av rösterna räknade återspeglas det också i resultatet.

77-årige Biden gick igenom en kris efter de första nomineringsmötena, men studsade tillbaka med en seger i South Carolina förra veckan. På supertisdagen segrar han i flera jämna delstater där Sanders lagt mer pengar och varit mer välorganiserad. När alla röster räknats lär Barack Obamas gamle parhäst kunna räkna in störst antal delegater.

Bernie Sanders kommer dock inte vara långt efter. Allt är därför upplagt för ett envig mellan vänstermannen från Vermont och den mittenorienterade tidigare vicepresidenten.

Vi kommer att vinna eftersom folk förstår att det är vår kampanj, vår rörelse, som är bäst positionerad att besegra Trump, sade Sanders på sin valvaka, som även den bjöd på firande stämning.

Vad gör Warren?

Elizabeth Warren, som seglade upp som en möjlig toppkandidat för några månader sedan, rönte inte heller några stora framgångar under supertisdagen. Det största bakslaget kom i hemdelstaten Massachusetts, där hon kom trea.

Warren är den enda kvinnan kvar i primärvalet som har en realistisk chans. Hon uppges vara besviken och fundera över framtiden.

"Beslutet ligger i hennes händer och det är viktigt att hon har tid och utrymme att överväga nästa steg", lyder ett internt kampanjmejl som amerikanska medier tagit del av.

Om Warren väljer att hoppa av är frågan om hon väljer att ge ett tungt vägande stöd till någon av de kvarvarande kandidaterna.

Avhoppade aspiranters kandidaturer kommer även fortsättningsvis att spela en roll. De demokratiska väljarna har sedan en tid tillbaka kunnat förhandsrösta även till kommande nomineringsmöten.

Och de kan inte ändra sig, så rösterna på Klobuchar, Steyer och Buttigieg finns inte längre i mixen, säger Dennis Goldford, professor i statsvetenskap vid Drake University i Des Moines.

Så vi vet inte hur de hade röstat om de röstat senare.