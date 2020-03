Det blir tredje gången gillt för Joe Biden. Den tidigare vicepresidenten har försökt att bli president två gånger tidigare. Men för första gången vinner han nu en delstat i en nomineringsprocess.

Tack vare er, Demokratiska partiets hjärta, så har vi precis vunnit och vi har vunnit stort tack vare er, säger Biden i sitt segertal.

Vallokalsundersökningar pekade direkt ut Biden som segrare i South Carolina och med över 80 procent av valdistrikten räknade har han fått strax under 50 procent av rösterna. 54 delegater står på spel i South Carolina i processen för att utse vem demokraterna skickar fram mot Donald Trump i höstens presidentval.

Clyburn gav skjuts

Segern i South Carolina anses viktig för Bidens överlevnad i nomineringsloppet.

Det här håller honom levande och bromsar Sanders, säger Dennis Goldford, professor i statsvetenskap vid Drake University i Des Moines.

Samtidigt poängterar han att det är supertisdagen, när hela 14 delstater håller primärval och en tredjedel – 1 357 – av delegaterna står på spel, som är det viktiga.

Så, vad betyder egentligen South Carolina? Två tunga namn i Virginia – en av supertisdagens delstater, ställde sig i och med segern bakom honom, kongressledamoten Bobby Scott och tidigare guvernören Terry McAuliffe. Segern innebär antagligen dessutom mer pengar, som Goldford beskriver som kampanjernas bränsle.

Det ger hans kampanj en knuff. Men när det handlar om organisation, reklam och uppträdande, så ligger han bakom Sanders inför supertisdagen. Han har ett enormt jobb att göra de kommande 72 timmarna, säger Goldford.

Stark i flera grupper

Resultatet har nämligen inte så stor betydelse för väljarna på supertisdagen tror Goldford. En del har redan förtidsröstat.

Sitter väljarna och tänker att "jag vet inte hur jag ska rösta förrän jag ser hur South Carolina har röstat? Jag tror inte det, säger han.

Siffror från vallokalsundersökningar visar att Biden har gått starkt i de flesta väljargrupperna. Men framför allt hos äldre och svarta, som står för en större andel av de röstande än de tidigare bataljerna i Iowa, New Hampshire och Nevada, där han har gått svagt.

Biden fick en rejäl skjuts framåt när den extremt inflytelserike svarte kongressmannen James Clyburn ställde sig bakom honom. En majoritet av väljarna i South Carolina säger sig enligt en vallokalsundersökning ha påverkats av det.

Sanders långt bakom

Tvåa i South Carolina ligger Bernie Sanders – som har haft framgång i de tidigare delstaterna som sagt sitt. Underläget mot Biden är omkring 30 procentenheter, och frågan är om det får hans kampanj att tappa fart inför supertisdagen.

För Vermontsenatorn, som förlorade nomineringsprocessen mot Hillary Clinton 2016, blev South Carolina då det första tydliga bakslaget. Han ser dock ut att säkra delegater, och ser ut att kunna gå in i supertisdagen i ledning.

Det här kommer inte att bli vår enda förlust. Det är många delstater i det här landet och ingen kan vinna alla, sade Sanders, som är i Virginia och kampanjar.

Trea i South Carolina ligger miljardären Tom Steyer, som satsat hårt i delstaten, och ser ut att ha lockat mer än tio procent av väljarna. Det var dock inte tillräckligt, och enligt Washington Post ger han nu upp.

För övriga aspiranter väntar ett slags "chicken race", där även de som ligger långt efter hoppas att någon annan ska hoppa av, och att man därmed kan få dess röster.

Eftersom vi bara är 72 timmar bort skulle jag bli förvånad om enbart South Carolina skulle få någon (annan) att hoppa av. Men det kan hända, säger Goldford.

Trump hånar Bloomberg

Ett annat frågetecken är miljardären och den tidigare New York-borgmästaren Mike Bloomberg, som kliver in i valrörelsen i och med supertisdagen. En som tycker att han redan nu kan kasta in handduken är Donald Trump.

"Sömnige Joe Bidens seger i South Carolinas demokratiska primärval borde vara slutet för Mini-Mike Bloombergs skämt till kampanj. Efter det värsta debattframträdandet i presidentdebattshistorien så har Mini-Mike nu fått se sina väldigt få röster splittras av Biden, som tar bort många", skriver presidenten på Twitter.