Djur Till och med bin kan lära sig att räkna, visar en ny forskningsrapport.

Forskarna bakom rapporten har låtit en grupp honungsbin flyga in i en kammare där de ställts inför flera val av dörrar med olika många fyrkanter på. Efter sju timmars övning förstod bina att en god dryck väntade bakom de dörrar som hade en fyrkant mindre än det antal fyrkanter som visades vid ingången till kammaren. De lärde sig även att färgen gult betydde minus och blått betydde plus, skriver Sydsvenskan om rapporten från Royal Melbourne Institute of Technology i Australien.

Försöksbina valde rätt dörr i 72 procent av fallen vilket inte kan vara en tillfällighet, enligt forskarna.

Den här typen av matematiska förmågor har aldrig tidigare noterats för så små hjärnor som biets och enligt forskningsledaren Adrian Dyer kan upptäckten "hjälpa oss att utveckla artificiell intelligens framöver".

Rapporten har publicerats i tidskriften Science Advances.