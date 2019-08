På onsdagen syntes röken i São Paulo, 200 mil från bränderna. Samtidigt tände Bolsonaro en egen eld när han sade att allt pekar på att ickestatliga organisationer ligger bakom bränderna för att få presidenten att framstå i dålig dager.

Det är det kriget som vi står inför. Eldsvådorna tändes på strategiska platser. Allt indikerar att de åkte dit för att filma och starta eldsvådorna. Det är min känsla, sade Bolsonaro.

Senare ville Bolsonaro lindra sitt uttalande och uppger att han inte anklagat organisationerna för att ha tänt eld på Amazonas, utan att han endast berättat om sina misstankar.

I samma tal, som direktsändes på Facebook, konstaterade presidenten att regeringen inte har tillräckliga resurser för att bekämpa bränderna.

Illegal skövling

Presidenten preciserade inte vilka organisationer han syftade på, men flera miljöorganisationer med Världsnaturfonden WWF i spetsen har dels lagt skulden på de många bränderna på jordbrukare som avsiktligt startar dem för att illegalt skövla områden, dels på Jair Bolsonaro för att han upplåtit naturområden till jordbruk och gruvnäring.

Tidigare har Bolsonaro skyllt det växande antalet skogsbränder på naturliga orsaker.

Bara i år har nära 73 000 skogsbränder registrerats i Brasilien, enligt landets hårt ansatta rymdforskningsinstitut Inpe. Det ska jämföras med att det under hela 2018 registrerades 39 759 bränder. Huvuddelen av bränderna har brutit ut i Amazonas, och bara under den senaste veckan har över 9 500 bränder noterats via satellitövervakning.

Bolsonaro kritiseras

Inpes chef fick för några veckor sedan sparken sedan institutet släppt satellitbildsdata som visar att avverkningen av regnskogen ökat kraftigt sedan Bolsonaro tillträdde som president.

Under en resa i de drabbade områdena upplevde journalister från Reuters de tjocka rökpelarna stiga från Amazonas.

Allt du kan se är rök, säger 22-årige Thiago Parintintin som bor i ett reservat för ursprungsbefolkningen.

Åklagare ska utreda

Skogsbränderna har spätt på kritiken mot Bolsonaros klimatfientliga retorik, som aktivister anser sporrar skogshuggare, gruvägare och jordbrukare i Amazonas. Federala åklagare i Brasilien ska utreda om bränderna är ett tecken på minskad övervakning och verkställande av landets bestämmelser om miljöskydd.

Både Tyskland och Norge har stoppat sitt ekonomiska stöd till skydd av regnskogen och beskyller Brasilien för att vända kampen mot skövlingen ryggen.

FN-chefen António Guterres säger sig vara "djupt oroad" över bränderna med tanke på klimatkrisen.

"Amazonas måste skyddas", skriver han på Twitter.