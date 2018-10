Gripandet bekräftas av en talesperson för det amerikanska justitiedepartementet. En presskonferens ska hållas under fredagskvällen svensk tid.

Enligt medieuppgifter är det en man i 50-årsåldern som greps i södra Florida. Han är känd av polisen sedan tidigare och har någon sorts koppling till New York, enligt CNN :s uppgifter. Polisen ska ha letts till honom med hjälp av dna-bevis, enligt CBS Miami.

De senaste paketen som hittats är det elfte och det tolfte i ordningen. De ser ut som de tidigare paketen, men deras innehåll har ännu inte bekräftats.

|

Sökt vid postterminal

Under ett pådrag vid en postterminal i Miamiområdet har man hittat ett paket som skickats till Cory Booker, senator för Demokraterna från delstaten New Jersey. En bombgrupp har varit på plats där under morgonen.

Samtidigt spärrade New York-polisen av en korsning vid en postterminal på Manhattan, på grund av ett misstänkt paket. Det påminner också om brevbomberna till utseendet och adressat är James Clapper, USA:s tidigare underrättelsechef, rapporterar CNN och New York Times. Precis som med den brevbomb som skickades till den tidigare CIA-chefen John Brennan står tv-kanalen CNN som c/o-adress.

Tio bekräftade brevbomber har stoppats på väg till sina respektive mottagare, vilka framför allt är demokratiska toppolitiker och uttalade kritiker av president Donald Trump. Bland andra har expresidenterna Bill Clinton och Barack Obama fått bomber skickade till sig, samt skådespelaren Robert De Niro.

Skickats från Florida

Paket har påträffats i New York, Maryland, Florida, Delaware och Los Angeles.

Myndigheterna misstänker att flera av de uppmärksammade brevbomberna passerat där. USA:s säkerhetsminister Kirstjen Nielsen har sagt till Fox News att några av paketen har skickats från Florida.

Vi kommer att hitta och gripa personen eller personerna som är skyldiga till dessa handlingar, lita på det, säger New Yorks polischef James O'Neill, som dock tiger som muren om polisens eventuella spår i jakten.

Ingen har hittills skadats av bomberna.

Det är fortfarande möjligt att ytterligare paket har skickats, säger FBI-chefen William Sweeney.

Trump: "Bomb-grejerna"

President Donald Trump sade först att hans regering lägger full vikt bakom brevbombsutredningen, för att dagen därpå anklaga amerikanska medier för att orsaka ilska i samhället.

På fredagen skriver Trump att "de här 'bomb'-grejerna" går ut över Republikanernas resultat i mellanårsvalets förtidsröstande. Efter att tio bekräftade sprängladdningar har skickats till hans meningsmotståndare sätter han ordet bomb inom citationstecken.

". . .nyheterna pratar inte politik. Väldigt olyckligt, det som sker. Republikaner, gå ut och rösta!", skriver Trump.

Den tidigare underrättelsechefen James Clapper säger i en intervju med CNN att brevbomberna utan tvekan ska klassas som inhemsk terrorism:

Det här kommer inte att tysta regeringens kritiker.