Efter mängder av läckta uppgifter på tisdagseftermiddagen kom till sist bekräftelsen från det brittiska regeringskansliet 10 Downing Street.

"Ett utkast till avtal har nåtts i Bryssel. Regeringen möts klockan 14 på i morgon för att ta ställning", heter det från den brittiska regeringen enligt Reuters.

Dessförinnan var det framför allt irländska tv-bolaget RTE som varit först på bollen.

"Två välplacerade källor säger att texten 'stabiliserades' i går kväll och sedan skickades till Downing Street (premiärminister Mays kontor)" twittrade Tony Connelly, mångårig Europakorrespondent för irländska tv-bolaget RTE.

Tullunion och revidering

Enligt uppgifterna till RTE innebär uppgörelsen att en tillfällig tulluppgörelse omfattar hela Storbritannien, för att garantera att inte en hård gräns införs mellan Irland och Nordirland. I textförslaget ingår även en revideringsklausul för att avgöra hur och av vem som utträdesavtalet senare kan ändras eller rivas upp.

Samtidigt betonas att texterna fortsättningsvis även måste godkännas av den brittiska regeringen – och parlamentet.

Enligt brittiska tidningen The Sun kallas brittiska regeringsledamöter nu enskilt in till premiärminister Theresa May.

"Ministrar kallas in till Nr 10 (Downing Street) för att träffa premiärministern en och en i kväll inför ett fullt regeringsmöte i morgon för att underteckna brexitavtalet. Slutspelet har inletts", twittrar tidningens politiske redaktör Tom Newton Dunn enligt Reuters.

Extramöte i Bryssel

Enligt Reuters har EU-ländernas ambassadörer i Bryssel dessutom kallats in till ett extra brexitmöte på onsdagseftermiddagen.

Beskeden kom sedan brittiska regeringsledamöter gissat på en uppgörelse inom några dygn.

Vi kan nästan röra vid det nu, sade den brittiske kabinettsministern David Lidington, till BBC Radio på tisdagen och påstod sig vara försiktigt optimistisk.

Det är möjligt, men inte säkert, sade Lidington.