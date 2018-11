Efter mängder av läckta uppgifter på tisdagseftermiddagen kom till sist bekräftelsen från det brittiska regeringskansliet 10 Downing Street.

"Ett utkast till ett avtal har nåtts i Bryssel. Regeringen möts klockan 14 i morgon för att ta ställning", lyder regeringens uttalande enligt Reuters.

Tillfällig tulluppgörelse?

Enligt det irländska tv-bolaget RTÉ:s källor tog själva avtalstexten form under måndagskvällen, varpå det skickades till London.

Enligt uppgifterna till RTÉ innebär uppgörelsen en tillfällig tulluppgörelse som omfattar hela Storbritannien, för att garantera att inte en hård gräns införs mellan Irland och Nordirland. I textförslaget ingår även en revideringsklausul för att avgöra hur och av vem som utträdesavtalet senare kan ändras eller rivas upp. Gränsfrågan har varit en av nyckelfrågorna som det dividerats om in i det sista.

Men även om Theresa May och EU-ledarna är överens så måste texterna godkännas även i Storbritannien – först av regeringen, sedan av parlamentet.

Stark skepsis

Från nordirländska unionistpartiet DUP, vars stöd är nödvändigt för att ge premiärminister May en majoritet i underhuset, är de inledande kommentarerna minst sagt avvaktande.

Det svåra för May är om hon kan göra alla nöjda? Det kommer att bli väldigt, väldigt svårt att sälja in, skulle jag tro. Men låt oss vänta och se hur detaljerna ser ut, säger DUP:s biträdande partiledare Nigel Dodds till BBC i Nordirland.

På en rak fråga om avtalet innebär ett slut på samarbetet med regeringen svarar Dodds dock rakt nej.

Den förre utrikesministern Boris Johnson och Jacob Rees-Mogg, några av Konservativa partiets tyngsta brexitförespråkare i parlamentet, anser att May har sålt ut hela Storbritannien. Johnson liknar det vid att landet blivit en vassalstat till EU och Rees-Mogg säger att det vi vet om utkastet i nuläget är "djupt otillfredställande", rapporterar Reuters.

Labour-villkor gäller

Även hos oppositionen höjs röster redan innan utkastet presenterats. Labour-ledaren Jeremy Corbyn säger att hans parti kommer att rösta nej i parlamentet till alla brexitavtal som inte uppfyller de villkor det satt upp.

Där ställs bland annat två frågor: Säkerställs ett starkt framtida samarbete med EU? Och kommer britterna även fortsättningsvis ha exakt samma fördelar som de har nu när de är del av EU:s inre marknad och tullunion.

"Vi kommer att titta på detaljerna i det som är överenskommet när de är tillgängliga. Men utifrån vad vi vet om den kaotiska hanteringen av dessa förhandlingar är det osannolikt att det är ett bra avtal för landet", säger Corbyn i ett skriftligt uttalande, enligt Reuters.

En och en hos May

Enligt brittiska tidningen The Sun kallas brittiska regeringsledamöter nu enskilt in till premiärminister Theresa May.

"Ministrar kallas in till nummer 10 (Downing Street) för att träffa premiärministern en och en i kväll inför ett fullt regeringsmöte i morgon för att underteckna brexitavtalet. Slutspelet har inletts", twittrar tidningens politiske redaktör Tom Newton Dunn.

Enligt Reuters har EU-ländernas ambassadörer i Bryssel dessutom kallats in till ett extra brexitmöte på onsdagseftermiddagen.