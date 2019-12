Dådet ägde rum i en rabbins bostad i Monsey i delstaten New York, enligt AFP. Där pågick ett firade av den judiska högtiden chanukkas sjunde, och näst sista, kväll.

Runt klockan 22 lokal tid, just som sällskapet förberedde sig för att tända ljusen i menoran, smälldes ytterdörren plötsligt upp. En man, utrustad med en kniv "stor som ett kvastskaft" och maskerad med sjal, gick till attack, enligt vittnesmål till The New York Times.

Så fort han kom innanför dörren började han attackera folk till höger och vänster. Vi hann knappt reagera. Jag bad för mitt liv, berättar 65-årige Aron Kohn.

Mannen försökte sedan ta sig in i en intilliggande synagoga, men personerna som befann sig där hade hört skriken inifrån bostaden och hunnit låsa dörren.

Han flydde då platsen i en bil.

Två kritiskt skadade

Fem personer skadades i attacken, varav två av dem kritiskt, rapporterar den lokala tv-stationen CBS2. Alla uppges vara chassider – en ultra-ortodox judisk rörelse som är särskilt talrik på den amerikanska östkusten.

Två timmar efter dådet, vid midnatt lokal tid, kunde polisen i New York meddela att den misstänkte gärningsmannen gripits i stadsdelen Harlem – runt 50 kilometer från Monsey.

New Yorks guvernör Andrew Cuomo har instruerat delstatspolisens hatbrottsgrupp att utreda fallet.

Det här är en terrorhandling, säger han under en pressträff dagen efter dådet.

Det judiska samfundet är skräckslaget, konstaterar den judiska aktivisten Evan Bernstein till The New York Times.

Länet Rockland, som Monsey ligger i, har USA:s största judiska befolkning per capita, enligt AFP. Inflyttningen av ultra-ortodoxa judar har dessutom ökat i kransområden runt New York City under senare år – en effekt av höjda bostadspriser i traditionellt chassidiska innerstadsdelar som Brooklyn och Queens.

Flera dåd mot judar

Motivet bakom lördagskvällens attack är ännu okänt. Men USA, och särskilt den amerikanska östkusten, har under det senaste året skakats av flera antisemitiska dåd.

Så sent som den 10 december dödades sex människor, inklusive två gärningspersoner och en polis, i en attack mot en judisk livsmedelsbutik i Jersey City utanför New York. Händelsen klassas av polisen som ett terrordåd.

Förra året skedde den blodigaste attacken som riktats mot den judiska befolkningen i USA någonsin, då en man öppnade eld i en synagoga i Pittsburgh. Elva personer dödades.

"Vi VÄGRAR att låta det här bli det nya normaltillståndet. Vi kommer att göra allt i vår makt för att få ett stopp på dessa attacker, en gång för alla", twittrade New York Citys borgmästare Bill de Blasio under lördagskvällen.