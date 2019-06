Dagen inleddes med en frukost tillsammans med Theresa May och fem storföretag var från de båda länderna. Även prins Andrew och de båda ländernas finans- och utrikesministrar medverkade.

Trump har sagt sin åsikt i brexitfrågan – att han skulle lämna EU utan avtal om han inte fick ett han gillade – och att han gärna skulle se ett handelsavtal med Storbritannien när landet inte längre är medlem i unionen.

Vid en trerätters lunch kommer May att överräcka en inramad kopia av Winston Churchills utkast till Atlantdeklarationen, varpå May och Trump kommer att göra ett besök i bunkrarna där den brittiske forne premiärministern styrde under andra världskriget.

Bebisballong uppe

Lagom till morgonens möte släppte ett hundratal demonstranter på Parliament Square upp en sex meter hög ballong föreställande Trump som en jättebebis. Ballongens skapare Leo Murray säger till Reuters att de försöker påminna presidenten om "hur ovälkommen han är i det här landet".

Ballongen markerade vad som tros bli en dag av protester i hela landet. I centrala London väntas tiotusentals samlas för en "motståndskarneval". Labourledaren Jeremy Corbyn, som kommer att tala, anser att protesterna är "en möjlighet att visa solidaritet med dem han attackerat i USA, i resten av världen och i vårt eget land".

Donald Trump väntas också hålla ett möte med Storbritanniens miljöminister Michael Gove, en av kandidaterna till att ta över efter Theresa May. Brexitpartiets ledare Nigel Farage, som Trump sagt borde leda förhandlingarna med EU, väntar dock fortfarande på ett samtal från presidenten.

"Fantastisk kvinna"

Dagen avslutas med en bankett hos den amerikanske ambassadören. Prins Charles och hans fru Camilla kommer att närvara å drottningens vägnar.

Drottning Elizabeth framhöll i sitt tal på måndagskvällens bankett betydelsen av internationellt samarbete och lovordade internationella institutioner som Trump kritiserat vid flera tillfällen.

Trump kallade i sitt tal drottningen för en fantastisk kvinna och utbringade en skål för de båda ländernas "eviga vänskap".

Skarpögda smyckesentusiaster noterade att drottningen bar en relativt neutral brosch när de båda möttes under dagen. Vid Trumps förra besök väckte drottningens val av smycken viss uppmärksamhet. Många spekulerade om huruvida hon skickade dolda budskap med dem – en brosch hon fått av paret Obama, en brosch i form av en snöflinga som hon fått av Kanada, och en som drottningmodern bar vid George VI:s begravning, inget man förknippar med fest och glädje.