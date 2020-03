1 216. Så många delegater har den tidigare vicepresidenten Joe Biden säkrat hittills i primärvalsprocessen. Vermontsenatorn Bernie Sanders har 914. För att ta hem nomineringen och utses till Demokraternas presidentkandidat på konventet i sommar (13-16 juli) krävs 1 991 delegater.

7. Många primärval och nomineringsmöten har flyttats fram på grund av det nya coronaviruset. Men den 7 april hålls primärval i vågmästardelstaten Wisconsin. Och den 28 april går Ohio till urnorna.

5,8. Så många procentenheter skulle Joe Biden besegra den sittande republikanske presidenten Donald Trump med om det var val i dag, enligt en sammanställning av nationella mätningar. Trump skulle dock besegra Biden i den viktiga delstaten Florida och i Wisconsin är det i nuläget dött lopp.

4. Den 4 november hålls presidentval i USA.

73, 77 och 78. Åldrarna på president Donald Trump respektive Joe Biden och Bernie Sanders. De tillhör alla riskgruppen för det nya coronaviruset.

Källa: Real Clear Politics, The New York Times med flera

Omkring 142 000 fall av coronavirus har hittills konstaterats i USA. Smittan finns i alla 50 delstater och i huvudstadsområdet District of Columbia. Över 2 400 människor har avlidit i covid-19, de flesta i New York följt av Washington, New Jersey, Louisiana och Kalifornien.

Källa: The New York Times.