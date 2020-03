Tvål eller sprit:Handsprit är mindre effektivt mot förkylningsvirus (rhinovirus) och vinterkräkvirus (norovirus), men den biter på sars-cov-2. Eventuell handsprit bör innehålla minst 60 procent alkohol. Många experter förordar dock tvål och vatten.

Tänk på:Om du misstänker att du är sjuk eller smittad, gå inte till en vårdcentral eller en akutmottagning. I så fall ökar risken att du smittar andra. Ring Vårdguiden 1177 i stället.

Studien publicerades i februari i år, och innefattar en sammanställning av en rad olika rapporter om coronavirus överlevnad i olika tester. Det nu aktuella nya coronaviruset sars-cov2 finns dock inte med i studien, eftersom det är så nytt. Men enligt virusforskaren Niklas Arnberg finns anledning att anta att det beter sig på ungefär samma sätt.

Rapporten visar exempelvis att virus lever ända upp till nio dagar, och ofta mellan två och fem dagar på olika ytor. Studierna visar dock inte hur smittan kan föras över från föremål till människa, det vill säga hur föremålen kan smitta vidare.

Källa: Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents, Journal of Hospital Infection, Kampf et al februari 2020.