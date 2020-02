EU-ledarnas toppmöte i Bryssel på torsdagen blir det första sedan Storbritanniens utträde och samlar stats- och regeringscheferna från EU:s 27 medlemsländer.

Till skillnad mot ordinarie möten finns bara ett ämne på dagordningen: att enas om EU:s långtidsbudget för åren 2021–27.

Mötet inleds klockan 15 med ett tal från EU-parlaments talman David Sassoli, varpå själva toppmötet kommer igång runt 15.30. Därefter ges alla länder chansen att uttrycka sin syn på budgeten, innan mötet väntas övergå i förhandlingar, sannolikt i olika mindre format.

EU:s permanente rådsordförande Charles Michel siktar på att fortsätta ända till en uppgörelse är klar. Om oenigheten är stor kan dock ännu ett extrainsatt toppmöte komma att behövas.

Här är grunderna i kompromissförslaget från EU:s permanente rådsordförande Charles Michel om ny långtidsbudget för åren 2021-27:

Budgetkapitel Michels förslag jämfört med 2014-20 Inre marknaden, innovation och den digitala ekonomin 149,5 +28,5% Sammanhållning och värden 380,1 -1,9% Naturresurser och miljö 354,1 -11,4% Migration och gränsförvaltning 21,9 +117,8% Säkerhet och försvar 14,3 +627,6% Grannländer och omvärlden 101,9 +5,8% Europeisk offentlig förvaltning 73,1 +3,3% Totalt 1 094,8 +1,2%

Alla summor är i miljarder euro. Budgetkapitlet sammanhållning och värden är i huvudsak olika former av regionalstöd. Under naturresurser och miljö ligger all jordbrukspolitik.

Källa: EU-parlamentet.