Åtminstone en kandidat åker ut i den slutna omröstning som hålls bland Konservativa partiets – Tories –parlamentsledamöter vid lunchtid på torsdagen.

Samtliga 313 parlamentariker kan rösta och den eller de kandidater som inte får stöd av minst 16 partikollegor åker ur startfältet. Om alla tio klarar den gränsen förlorar den kandidat som fått minst antal röster sin plats i gruppen.

Stor tv-debatt väntar

Storbritanniens premiärminister Theresa May lämnade posten som ledare för Tories i fredags, efter att hon under de tre år hon haft makten misslyckats med att leda britterna ut ur EU. May sitter kvar som premiärminister fram tills att en ersättare utsetts, vilket sannolikt sker i slutet av juli.

Favorittippad bland de tio kandidaterna är den tidigare utrikesministern och borgmästaren i London Boris Johnson. Han var också en av de partimedlemmar som hårdast drev ett brittiskt utträde ur EU inför folkomröstningen i juni 2016.

Som Johnsons främsta utmanare räknas nuvarande utrikesministern Jeremy Hunt och den tidigare gruppledaren för Tories i parlamentet Andrea Leadsom. Även miljöminister Michael Gove bedöms ligga bra till.

Utses av drottningen

Nästa steg för dem som överlever dagens omröstning är en 90 minuter lång tv-debatt på söndag. Dagen därpå ska de tala för sin sak inför sina partikamrater i parlamentet och på tisdag är det återigen dags för en gallring genom en sluten omröstning. Men då gäller stöd från minst 32 partikollegor – annars åker man ut.

Ytterligare omröstningar äger rum veckan därpå och partiet räknar med att antalet kandidater ska ha kokat ner till två, möjligen tre, den 20 juni.

Därpå är det dags för Konservativa partiets 160 000 gräsrötter att utse vinnaren. Resultatet av den omröstningen väntas runt den 22 juli. Theresa May kommer då att lämna premiärministerposten och den nya ledaren för parlamentets största partigrupp – för närvarande Tories – kommer att utses till ny premiärminister av den brittiska drottningen.