Region Östergötland uppgav på torsdagen att 545 personer i länet konstaterats vara smittade av coronaviruset. Ytterligare två smittade personer har avlidit, vilket innebär att totalt 18 personer i länet hittills har dött sedan utbrottet började. Merparten av de avlidna har varit över 70 år.

På torsdagen vårdades 100 personer på sjukhus i länet, varav 24 fick intensivvård. Flest patienter hade Universitetssjukhuset i Linköping med 41 personer som vårdas på vårdavdelning och 15 i intensivvård. På Vrinnevisjukhuset i Norrköping vårdades 30 patienter på vårdavdelning och nio i intensivvård. På Lasarettet i Motala vårdades fem patienter på vårdavdelning.

Östergötland är det län i landet som i förhållande till folkmängden har näst flest konstaterat smittade av coronaviruset. Det visar uppgifter från Folkhälsomyndigheten.

Enligt Folkhälsomyndigheten hade Östergötland på torsdagen 110,4 sjukdomsfall per 100 000 invånare. Stockholms län, som i den offentliga diskussionen pekas ut som det värst drabbade området, hade på torsdagen 102,6 sjukdomsfall per 100 000 invånare. Värst drabbat var på torsdagen Södermanland med 112,6 sjukdomsfall per 100 000 invånare.

Vad beror det på att Östergötland är så hårt drabbat?

– En förklaring är att vi har haft många östgötar som smittats utomlands, i Italien och Österrike, och sedan tagit med sig smittan hem och i sin tur smittat kontakter. En annan trolig förklaring är närheten till Stockholm, dit många från länet pendlar, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Jens Raffelsberger och fortsätter:

– En tredje förklaring är att vi i Östergötland har tagit förhållandevis många prover.

Även Skåne och Västra Götaland har, enligt Folkhälsomyndighetens uppgifter, ännu så länge färre konstaterat smittade än Östergötland i förhållande till folkmängden. I Skåne uppgick antalet smittade på torsdagen till 21,6 per 100 000 invånare och i Västra Götaland uppgick antalet smittade till 26,5 sjukdomsfall per 100 000 invånare.

Jens Raffelsberger säger att vi ännu inte har nått kulmen på smittspridningen i Östergötland.

– Antalet smittade kommer att fortsätta att stiga. Vi har inte sett toppen. Men vi har beredskap för att ta emot fler patienter.