– Jag har själv varit medlem i sex år och föreningen betyder jättemycket för mig. Som relativt nyinflyttad hittade jag plötsligt nya kamrater och det händer ju något i princip varje dag under hela veckan. Vi har så roligt tillsammans, berättar PRO-föreningens ordförande Birgitta Källsand.

Tillsammans med sin styrelse bjöd hon under onsdagen in föreningens medlemmar till församlingsgården i Rimforsa. Det var nämligen dags att summera ett händelserikt verksamhetsår och ta sats mot ett nytt. Under 2018 var aktiviteterna många, bland annat anordnades tio medlemsmöten, flertalet studiecirklar och resor till platser så som Motala motormuseum, Kornettgården och Ikea i Älmhult.

– Distriktet propagerar ju mycket om att man ska röra på sig, och det tycker vi också. Därför är vi en aktiv förening som bland annat styrketränar två gånger i veckan och går på promenad varje tisdag. Våra aktiviteter handlar om att umgås, men också om att aktivera och fortbilda sig, säger berättar Källsand.

|

Vid årsmötet genomfördes endast en förändring i styrelsen då Anki Antón valdes till ny sekreterare.

– Jag kände mig väldigt accepterad och välkommen när jag kom hit. Jag har varit lotteriansvarig tidigare och jag tycker att det är kul att vara engagerad i föreningen, säger hon.

Med cirka 150 medlemmar och en god ekonomi tar nu PRO-föreningen sikte mot ett nytt år, fyllt med aktiviteter.