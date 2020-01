Det blir ingen frukost på Tiffanys. Åtminstone inte de kommande två åren. New Yorks kanske allra mest extravaganta juvelerarbutik på Femte avenyn – känd från Audrey Hepburns rollfigur Holly Golightlys morgonmålsdrömmar – har nämligen stängt för helrenovering för första gången på 70 år.

"Byggnaden är en arkitektonisk ikon som har varit en hörnsten i Manhattans mest fashionabla shoppingområde sedan 1940" skriver företaget.

Medan den amerikanska flaggskeppsbutiken får sig en ansiktslyftning har juveleraren slagit upp portarna i en temporär butik runt hörnet. De tillfälliga lokalerna innebär att Tiffanys har bantat från tio våningar till endast fyra.

|

Men utbudet har inte krympt för det.

Miljonlast

När det var dags att tömma juvelvaruhuset fanns allt från gnistrande örhängen och blänkande halsband till en diamantbeströdd förlovningsring "tung som en kula" och med en prislapp på motsvarande runt 23 miljoner kronor i packningen, rapporterar The New York Times. Sammanlagt packades 114 179 föremål ner.

Ett flyttlass värt miljoner och åter miljoner dollar är förstås högst stöldbegärligt. Operationen omgärdades därför av stort hemlighetsmakeri och företaget hade hyrt in 30 personer med särskilt ansvar för säkerheten.

|

Smyckena transporterades den korta vägen till den nya butiken i Tiffanys klassiskt turkosblå vagnar med noggrant kontrollerade låsanordningar. Och med bara 18 timmar mellan det att den gamla butiken stängde och den nya skulle öppna gällde det att arbeta snabbt.

Kameror

|

Utanför på gatan höll staden New Yorks poliser ett vakande öga på förbipasserande och ett halvt kvarter bort fördes noggrant protokoll över vilka juvelvagnar som rullades in i den nya butiken. Nyfikna blickar hölls borta genom ett tält som blockerade ingången.

Därtill fanns omkring 300 övervakningskameror i den gamla butiken och ungefär lika många i den nya. Kameror hade också monterats upp längs med trottoaren och säkerhetspersonal kunde där följa utvecklingen i realtid.

|

Anställda förbjöds att prata om eller dela med sig av bilder från flytten. Och redan innan hade Tiffanys sett till att dammsuga nätet efter potentiella hot från kriminella. Ett företag som övervakar sociala medier plockades in för att bevaka särskilda sökord som hade med Tiffanys, flytten och den gamla och nya adressen att göra.

Ingen stöld

Den ikoniska juveleraren har utsatts för flera bankrån under årens lopp. Men förra veckans noggrant planerade flytt ska ha klarat sig utan förluster, uppger Tiffanys och polisen för The New York Times.

Kafét som har låtit människor äta laxbagels och avokadomackor till frukost på Tiffanys – om än med en väntelista på ungefär en månad – följde dock inte med i flytten. Det gjorde inte heller den enorma gula Tiffanydiamanten, som med sin vikt på över 128 karat har blivit världsberömd. Den ska förvaras på okänd och säker plats.