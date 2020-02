Västra Götaland

+ Har haft en anställd i Stockholm sedan 2015, sedan januari 2019 på heltid.

+ Ungefär 20 procent av tjänstgöringstiden är förlagd till Västra Götaland.

+ Fokusområden är infrastruktur, patientdatalagen och elektrifieringen av Sverige med tanke på fordonsindustrins stora roll i regionen.

North Sweden Stockholm Office

+ Startades av Region Västerbotten, som sedan 2015 har haft en person anställd i Stockholm.

+ Region Norrbotten gick in som medfinansiär i slutet av 2018 och har sedan en bit in på 2019 en person anställd. Kring årsskiftet blev det klart att även Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen går in som medfinansiär.

+ Skellefteå kommun, Umeå kommun, lokalt näringsliv och det kommunala bolaget Skellefteå Kraft har delfinansierat kontoret sedan 2015.

Region Skåne

+ Ska anställa en person som påverkansstrateg under 2020.

+ Den anställde ska bo i Stockholm och ska främst jobba med infrastrukturfrågor och frågan om elkapacitet.

Helsingborgs stad

+ Kommunen har haft en påverkansstrateg i Stockholm sedan hösten 2019.

+ Nyligen förlängdes satsningen till och med juli 2020.

+ Ett särskilt prioriterat område är att övertyga makthavare om att satsa på en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, den så kallade HH-tunneln. Ett annat viktigt område är att få med statens engagemang i en innovationsmässa i Helsingborg.

Källor: Västra Götalandsregionen, Region Västerbotten, Region Skåne, Helsingborgs stad

I Sverige finns det 21 regioner, som tidigare benämndes som landsting.

Hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling är obligatoriska ansvarsområden för regionerna. Kultur, utbildning och turism är frivilliga uppgifter.

Regionfullmäktige är det högst beslutande organet i regionen.

Gotland är en kommun med rätt att kalla sig region eftersom man har landstingsuppgifter och ett regionalt utvecklingsansvar.

Källor: Sveriges Kommuner och Regioner, Nationalencyklopedin