– Jag märker att jag inte behöver någon annan graviditetsapp. Allt finns här, säger Martina Lundqvist, 32, som är gravid med första barnet.

Hon fick nys om forskningsstudien och anmälde sig själv. Syftet med studien är att följa gravida kvinnors hälsa under graviditeten och se hur appen Healthy moms påverkar dem. Mätningen påbörjas i fjortonde graviditetsveckan, bland annat med ett enkelt promenadtest. Tre gånger under studiens gång ska kvinnorna kliva in i en så kallad Bodpod, en kammare för fettmätning, och när barnet är fött ska även det mätas. Forskningen ska i slutändan hjälpa gravida att ha koll på vikten genom appen.

– Omkring 50 procent av alla gravida svenska kvinnor går upp mer än nödvändigt i vikt. Ungefär 10–20 procent skulle kunna gå upp mer i vikt. Det handlar alltså inte om viktminskning, utan om att hålla en hälsosam viktökningskurva, säger Marie Löf, professor i näringsfysiologi på avdelningen för samhällsmedicin, medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Kostvanor under graviditeten har många kanske inte tänkt så mycket på. En del passar kanske på att äta lite extra gott.

– Man äter för två. Det är en gammal myt, och den stämmer inte. Viktökning under graviditeten är naturlig. Men går man upp för mycket så ökar risken för graviditetsdiabetes och havandeskapsförgiftning, säger Johanna Sandborg, nutritionist och LiU-doktorand som arbetar med datainsamlingen tillsammans med forskningssköterskan Eva Flinke.

I Healthy moms-appen finns generell information om graviditetens olika stadier vecka för vecka, men också kostråd, recept och träningsråd. Det finns även korta filmer med träningsövningar som passar för olika stadier i graviditeten. Utöver det kan användaren lägga till mer personlig information och se statistikkurvor på sin viktutveckling samt motions- och kostvanor.

– Det jag har använt mest är gravidkalendern med info om alla stadier. Jag har också testat att lägga in lite av mina matvanor. Jag är väldigt förtjust i fikabröd. Och det syns direkt i appen. Jag motionerar mycket och tycker inte att jag har några problem med vikten. Men appen är ändå väldigt användbar, säger Martina Lundqvist.

Genom kvinnoklinikerna (Kvinnohälsan) i hela Östergötland söker man nu ytterligare 150 kvinnor som vill delta i studien. Datainsamlingen och kvinnornas synpunkter på appen kan göra skillnad.

– Förhoppningen är att ta fram en app som verkligen fungerar för gravida kvinnor, och som är baserad på forskning. Det kanske inte blir den snyggaste och trendigaste appen, men den ska vara säker, seriös och fungera säger Marie Löf.