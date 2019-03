Storbritannien Tusentals så kallade remainers, britter som vill stanna kvar i EU, väntas under lördagen lufta sina krav på en ny folkomröstning om brexit. Demonstrationen i centrala London har parollen Put it to the people (ungefär Låt folket avgöra).

Arrangörerna anser att britterna återigen bör få säga sitt om brexit, att frågan inte enbart ska avgöras genom underhusets votering om skilsmässoavtalet från EU.

Flera parlamentsledamöter ska tala under demonstrationen. Vissa av dem planerar att villkora sitt stöd till premiärminister Theresa Mays framförhandlade utträdesavtal med EU med kravet på en ny folkomröstning, skriver tidningen The Guardian. Blir det nej i folkomröstningen skulle landet tvingas att stanna kvar i EU-samarbetet med nuvarande villkor, resonerar de.

I oktober i fjol demonstrerade uppemot 700 000 likasinnade i London för en ny folkomröstning. Nu är både risken och rädslan för ett avtalslöst brexit större och arrangörerna hoppas få stöd från nya grupper.