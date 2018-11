Irak Minst 21 människor har omkommit och tiotusentals har flytt sina hem sedan tunga regn skapat översvämningar i Irak, enligt FN och landets hälsovårdsdepartement.

Människor har drunknat, omkommit i bilolyckor, av elektrifiering och i kollapsade byggnader. Minst 180 personer har skadats, enligt Seif al-Badr, departementets talesperson.

Främst är det Iraks norra delar som har drabbats av regnen. I provinsen Ninawa har omkring 15 000 människor tvingats från sina hem till provisoriskt boende i läger, och i Saladinprovinsen är det cirka 10 000.

I staden Mosul har två broar vid floden Tigris hamnat under vatten. De var de enda två återstående förbindelserna mellan stadens östra och västra delar sedan flera andra broar bombats under offensiven mot terrorgruppen IS som jagades ut ur Mosul i fjol.