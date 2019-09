Ett lokalt störtregn drabbade på tisdagskvällen Kållered.

Det har kommit 35 mm regn i Kållered under dygnet, säger Henrik Reimer, meteorolog på SMHI.

Vägar och parkeringar fylldes med vatten och E6 förbi Ikea-varuhuset i Kållered översvämmades. Trafiken har varit helt avstängd och bilar har letts om via mindre vägar. Men strax efter klockan 14.30 hade så mycket vatten sjunkit undan att man bedömde att vägen var fri från hinder och trafiken kunde släppas på, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

|

Också tågtrafiken förbi Kållered har påverkats.

Flera tågavgångar har ställts in under dagen då en gångtunnel under spåren i Kållered översvämmats. De tåg som går får köra med reducerad hastighet eftersom resenärer har försökt gena över spåren.

Det har varit stora störningar och förseningar, säger Beisi Sundin, presskommunikatör på Trafikverket.

Även om SMHI inte talar om nya skyfall är det mer regn på ingång.

|

Till kvällen kommer det ett mer sammanhängande regnområde in över Göteborg, säger Henrik Reimer på SMHI.