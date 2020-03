Förra veckan fann Högsta domstolen att Kent Ekeroth ska få ersättning av Sveriges Television efter att bolaget visat filmen där Ekeroth tillsammans med andra dåvarande SD-politiker beväpnade sig med järnrör och hävde ur sig rasistiska och sexistiska förolämpningar. HD anser att den tidigare politikern utsatts för upphovsrättsintrång, då filmen var hans egen.

Efter det principiella beslutet kräver nu Sveriges samlade publicister, i organisationen Utgivarna, att lagen ändras med hänsyn till det exceptionella nyhetsintresset och den undersökande journalistikens roll i samhället.

Att den svenska tryck- och yttrandefriheten ska ge möjlighet att blottlägga makthavare utan att de ska tvingas betala denne, är grundläggande, skriver de. Om nyhetsmedier tvingas att anpassa eller begränsa sin journalistik efter den nu rådande lagen kan detta få långtgående konsekvenser och därför borde HD ha tolkat undantagen i lagen mer generöst i fallet med Kent Ekeroth, förklarar de.

"Att medier ska be en granskad makthavare om tillstånd för att publicera faller på sin egen orimlighet, konsekvensen kan snarare komma att bli att ansvarstagande redaktörer kan tvingas tillämpa "publish and be damned" (att publicera och sedan ta konsekvenserna för det trots att publiceringen inte är tillåten) nästa gång en ledande makthavare filmar sig själv begåendes usligheter", skriver organisationens styrelse.