"Vi vet att förövarna finns bland de 18 misstänkta som gripits i Saudiarabien. Vi vet också att dessa personer kom för att utföra sina order: Döda Khashoggi och åk därifrån", skriver president Erdogan i en gästkrönika i Washington Post.

"Slutligen vet vi att ordern att döda Khashoggi kom från de högsta nivåerna inom den saudiska regeringen."

Erdogan lovar att Turkiet kommer att vända på varje sten, men skriver samtidigt att Turkiet och Saudiarabien har en god relation och att han "inte för en sekund" tror att den saudiske kung Salman beordrade mordet.

Kan ha lösts upp

Trots att Saudiarabien har medgett att Khashoggi mördades inne på landets konsulat i Istanbul, och trots att Turkiets regering har ställt frågan om och om igen, finns det inget svar om var journalistens kvarlevor är.

De turkiska utredarnas senaste arbetsteori kan ge ett svar om kroppen.

Vi ser nu att den inte bara styckades, utan att de gjorde sig av med kroppen genom att lösa upp den, säger Yasin Aktay, rådgivare till president Erdogan, till tidningen Hürriyet.

En anonym turkisk källa har tidigare sagt samma sak till The Washington Post.

Makabra uppgifter

Teorin är den senaste i raden av spektakulära och makabra uppgifter som rapporterats – ofta med hjälp av anonyma turkiska källor – om Jamal Khashoggi, som försvann när han den 2 oktober gick in på det saudiska konsulatet i Istanbul.

Uppgifterna som framkommit har flera gånger varit motsägelsefulla och i vissa fall förnekats av andra parter i fallet Khashoggi. Gemensamt för de flesta är att de inte kan bekräftas av en oberoende instans och därför ska tas med en nypa salt.

Efter att i flera veckor ha nekat till kännedom om vad som hänt påstod Saudiarabien att Khashoggi, som levde i exil i USA sedan 2017, dödats i ett slagsmål inne på konsulatet. I nästa version sade saudierna att det tycks röra sig om ett planerat mord.

Sanktioner dröjer

Den turkiske chefsåklagaren Irfan Fidan hävdar att den 59-årige journalisten ströps till döds strax efter att ha gått in på konsulatet. Jamal Khashoggis fästmö Hatice Cengiz, som väntade utanför när han gick in, kommenterar misstankarna – också hon i en opinionstext i The Washington Post.

"Så barbariskt och hänsynslöst. Vilket brott begick han för att de skulle göra så mot honom? Vilken anledning hade de för att mörda honom så brutalt? Det finns ingen förklaring till hatet", skriver hon.

Hatice Cengiz anser att det nu är upp till det internationella samfundet att ställa de ansvariga inför rätta.

"Av alla länder borde USA leda vägen", skriver hon.

USA meddelar att en officiell reaktion mot Saudiarabien på grund av dödandet av journalisten Jamal Khashoggi dröjer.

Det tar oss antagligen en handfull veckor innan vi har tillräckligt med bevis för att kunna lägga fram sanktioner, men jag tror att vi kommer att nå dit, säger USA:s utrikesminister Mike Pompeo i en radiointervju.