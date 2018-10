Den saudiske journalisten Jamal Khashoggi gick in genom portarna till Saudiarabiens konsulat i Istanbul den 2 oktober, men aldrig ut igen.

Nu kräver hans fästmö, som väntade utanför konsulatet och som sedan slog larm, att samtliga ansvariga ställs till svars.

Jag kräver att alla inblandade i denna grymhet, från högsta till lägsta nivå, straffas och ställs inför rätta, säger hon i en intervju med tv-stationen Habertürk.

I intervjun säger fästmön också att hon inte tänker tacka ja till den inbjudan hon fått av USA:s president Donald Trump om att besöka Vita huset förrän hon kan se att USA genuint anstränger sig för att lösa mordet på Jamal Khashoggi.

Finns fler bevis

Tidigare under fredagen sade Recep Tayyip Erdogan under ett tal inför partisympatisörer att utredarna har säkrat ytterligare bevis i fallet än dem som Turkiet hittills har delat med sig av, men han gick inte in närmare på vilka bevisen är.

Erdogan uppger att Saudiarabiens chefsåklagare besöker Turkiet på söndag för samtal inom ramen för mordutredningen. Då vill Turkiets ledare få svar på var Khashoggis kvarlevor är – och vem som skickade den misstänkta grupp saudiska agenter som anlände till Istanbul på morddagen.

Vem gav denna order? Vem beordrade 15 personer att komma till Turkiet, frågar sig Erdogan i sitt tal.

Om ni inte berättar kommer Saudiarabien inte gå fritt från dessa misstankar.

Erdogan och hans utrikesminister har återkommande ställt frågan var kroppen finns, men uppenbarligen inte fått svar.

Presidenten vill även få svar på vem den "lokala samarbetspartnern" är, som ska ha tagit Khashoggis kropp från konsulatet efter mordet.

Ryssland stöder Saudiarabien

Till en början påstod Saudiarabien att Jamal Khashoggi lämnat konsulatet efter sitt besök där, trots att hans fästmö som väntade utanför aldrig såg honom igen. Senare svängde man, erkände dödsfallet och hävdade att det var ett misstag under ett slagsmål som gått överstyr. Nu i torsdags backade man igen och meddelade att mordet var planerat.

Den saudiska regimen nekar till att den beordrade det, och får nu stöd av Ryssland:

Det finns ett officiellt uttalande från kungen, det finns ett officiellt uttalade från kronprinsen och ingen borde ha något skäl till att inte tro dem, säger den ryska regeringens talesperson Dmitrij Peskov.

Saudisk polis har gripit 18 personer för mordet.